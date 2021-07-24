ابرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم

2021/07/24 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس الوزراء يوافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى▪️المشاريع الكبرى تتمثل بجمع وتكرير 600 مقمق وتطوير حقل أرطاوي النفطي▪️شركة توتال ستنفذ مشروع حقن الماء العملاق ومحطة شمسية بطاقة 1000 ميغا واطمجلس الوزراء يقرر تخصيص أكثر من ملياري دينار لتوفير لقاحات إنفلونزا الطيورمجلس الوزراء يوافق على التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة▪️مجلس الوزراء يوافق على مساهمة وزارة المالية في صندوق أوبك للتنمية الدولية

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