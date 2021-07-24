ناظم :مجلس الوزراء يقرر اتخاذ الاجراءات لصد اللسان الملحي في البصرة

2021/07/24 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان مجلس الوزراء قرر، في جلسته المنعقدة اليوم السبت ، اتخاذ اجراءات عدة لصد اللسان الملحي في محافظة البصرة ./انتهى5

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