مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى

2021/07/24 | 18:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان مجلس الوزراء ، وافق في جلسته المنعقدة اليوم السبت ، على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى تتمثل بجمع وتكرير 600 مقمق ،وتطوير حقل أرطاوي النفطي ./انتهى5

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