2021/07/24 | 18:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت العملية على العثور على مضافتين لفلول داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافتين لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافتين لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).