التربية النيابية تطالب اللجنة العليا للصحة والسلامة احتساب درجة نصف السنة للثالث متوسط

2021/07/24 | 18:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت لجنة التربية والتعليم اليوم السبت ، اللجنة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية احتساب درجة نصف السنة لطلبة الثالث المتوسط للحفاظ على الطلبة من جائحة كورونا “.

وقال مقرر اللجنة النائب طعمة اللهيبي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ” بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي يشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس اللعين وحفاظاً على ابناءنا الطلبة لمرحلة الثالث متوسط احتساب درجة نصف السنة لانهاء العام الدراسي بدلاً من الامتحان الحضوري فانه الخيار الافضل في ظل الازمة الوبائية الحالية الخطرة للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم “.

وحمل مقرر لجنة التربية النيابية ” مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مسؤولية حماية ارواح اباءنا الطلبة والعراقيين”.

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