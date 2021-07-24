عاجل | ناظم: الحكومة تهيأت جدياً لتوزيع الأراضي على المواطنين

2021/07/24 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناظم: الحكومة تهيأت جدياً لتوزيع الأراضي على المواطنينناظم: المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنينناظم: اعتقال الشبكة تزامن مع لقاء رئيس الوزراء بعوائل ضحايا التفجير الإرهابي

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