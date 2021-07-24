العراق يطرح على إيران انشاء سد مشترك في شط العرب

2021/07/24 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن نية العراق وإيران انشاء سد مشترك في شط العرب.

الوكالة قالت ان وزارة الموارد المائية العراقية طرحت انشاء مشروع سد مشترك مع إيران في شط العرب، بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في مياه محافظة البصرة، مبينة ان الوزارة كشفت عن زيارة مرتقبة لفريق فني إلى إيران لدراسة إنشاء السد الذي سيحتوي ممرات ملاحية، والتي ستحافظ على شط العرب ونوعية مياهه على مدار السنة.

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