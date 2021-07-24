2021/07/24 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مدير مطار البصرة، سمير يونس عيلان، اليوم السبت، ان حكومة البصرة تعمل على إكمال المخطط الاساس الجديد للمطار.وقال المدير في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “حكومة البصرة تعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة البصرة تعمل على إكمال المخطط الاساس الجديد للمطار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تعمل على إكمال المخطط الاساس الجديد للمطار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تعمل على إكمال المخطط الاساس الجديد للمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).