الخفاجي يدعو المستثمرين الكويتيين لتطوير قطاعيّ السياحة والخدمات في ذي قار

2021/07/24 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم السبت، المستثمرين الكويتيين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المحافظة، والنهوض بقطاعيّ السياحة والخدمات.وذكر المكتب الإعلامي للخفاجي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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