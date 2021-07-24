الملكة نازلي التي ظلمها التاريخ - فريدة رمزي شاكر

2021/07/24 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر ليست حياة الملوك بالأمر الهين، فحياتهم ليست ملكاً لهم، وهذا ما لاحظناه في حياة الملك فاروق، رغم أن مصر الملكية كانت أرقى ألف مرة، فلننظر لمصر أيام الملكية ومصر الآن، سنعرف الفرق الذي لا تخطئه العين.فلم تكن كراهية الشعب المصري للملكية في حد ذاتها، بل كراهيتهم لحكم الملك فاروق خصوصاً ، فقد خرجت المظاهرات ضده تهتف" من لا يحكم أمه لايحكم أُمة " ، أيوة عايروه بأمه لأنها صارت مسيحية، وكان لابد م ......





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