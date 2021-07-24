تطوير رقعة جلد ناعمة يمكن أن توفر تحذيرا مبكرا للسكتات الدماغية والنوبات القلبية

2021/07/24 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور المهندسون في جامعة كاليفورنيا سان

دييغو رقعة ناعمة ومطاطة بالموجات فوق

الصوتية يمكن ارتداؤها على الجلد

لمراقبة تدفق الدم عبر الشرايين

والأوردة الرئيسية في أعماق الجسم.

وتعد معرفة مدى سرعة ومقدار

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