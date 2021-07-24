5 أسباب شائعة للإرهاق والتعب وكيفية تحسين مستويات الطاقة لديك

2021/07/24 | 18:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر الجميع بالتعب من وقت لآخر، ويمكن

أن يؤثر هذا الإرهاق أو التعب المفرط

على الصحة العقلية والمزاج بقدر تأثيره

على الجسم.

وهناك أسباب عديدة للشعور بالنعاس

والتعب والإرهاق.



وسواء كان ذلك بسبب

قلة الن

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