تونس تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا

2021/07/24 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت تونس أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا منذ بداية الجائحة في البلاد، مع حدوث 317 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الصحة صباح السبت.

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