القبض على ثلاثة متهمين بإطلاق العيارات النارية غربي بغداد

2021/07/24 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

القت الشرطة الاتحادية، السبت، القبض على ثلاثة متهمين بإطلاق العيارات النارية واصابة شخص في مشاجرة غرب بغداد.

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وذكرت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 تموز 2021)، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (جكوك)غرب بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بلاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث، تم خلالها القبض على 3 من المتهمين وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدسين نوع HS".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".ر

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