القبض على 3 أشخاص تورطوا بمشاجرة غربي بغداد

2021/07/24 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القاء القبض على 3 متهمين بإطلاق العيارات النارية خلال مشاجرة غربي بغداد .وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (جكوك)غربي بغداد، تم على الفور تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس في الفرقة الثانية التابع للشرطة الاتحادية ، وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث".واضاف انه " الفريق الأمني القى القبض على 3 من المتهمين، وضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ومسدسين من نوع اج اس"، مبينا انه ، "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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