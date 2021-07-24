PUKmedia يطلق حملة للتشجيع على التطعيم بلقاحات كورونا

2021/07/24 | 18:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية، ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي مع اخذ جرعة التطعيم بلقاح كورونا لحماية المواطن وعائلته من الجائحة.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان تلقي اي نوع من لقاح كورونا وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي يحمي المواطن وعائلته من الاصابة بكوفيد-19.

واضاف نقشبندي: انه من الضروري على المواطنين التوجه وباسرع وقت الى احد مراكز التطعيم بجرعات لقاحات كورونا لتلقي اللقاح، مؤكدا ان جميع انواع اللقاحات جيدة وامنة ولها فاعلية ضد الفايروس.

وفي هذا الاطار اطلق موقع PUKmedia، اطارا (بروفايل) خاصا كحملة للتشجيع على التطعيم باحد اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، وبالامكان تغيير البروفايل الخاص والمشاركة على منصة الفيس بوك من خلال النقر هنــــــــــــــا.

PUKmedia خاص

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