بالفيديو.. مقرب من المرجعيات الدينية في النجف: جميع المراجع تلقوا لقاح كورونا

2021/07/24 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو لمقرب من المراجع الدينية في النجف والحوزة العلمية، يقول فيه أن "جميع المراجع اخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

واضاف انه "لايسمح لغير الملقحين من الطلبة الدخول للدروس الحوزوية".

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