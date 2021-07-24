خروج ثلاث وحدات لانتاج الكهرباء عن الخدمة في كركوك

2021/07/24 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر في توزيع كهرباء كركوك عن خروج ، الوحدات التوليدية الغازية k1 +k2 +k3 بمحطة كهرباء تازه بطاقة تصل الى 350ميكا واط عن الخدمة بسبب انخفاض الفولتية نتيجة الاحمال وارتفاع درجات الحرارة ./انتهى

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