التربية النيابية تجدد دعوتهـا لانهاء العام الدراسي واحتساب درجة نصف السنة للثالث المتوسط

2021/07/24 | 18:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / جددت لجنة التربية النيابية ، دعوتهـا مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى احتساب درجة نصف السنة لطلبة الصف الثالث متوسط لانهاء العام الدراسي بدلاً من الامتحان الحضوري.وحمل مقرر اللجنة النائب طعمة اللهيبي ، مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مسؤولية حماية ارواح الطلبة بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي تشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس اللعين، مبينا ان" احتساب درجة نصف السنة لانهاء العام الدراسي للصف الثالث المتوسط بدلاً من الامتحان الحضوري ، هو الخيار الافضل في ظل الازمة الوبائية الحالية الخطرة للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم"./انتهى5

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