مفوضة حقوق الإنسان تدعو إيران إلى حل أزمة نقص المياه بدلا من قمع الاحتجاجات

2021/07/24 | 18:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعت مفوضة حقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلا من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات.وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن الوضع كارثي (بالنسبة لشح المياه بإقليم خوزستان)، ويتراكم منذ سنوات عديدة، داعية السلطات الإيرانية إلى الإقرار بذلك والعمل وفقا لذلك، وأضافت أن إطلاق النار واعتقال الناس “سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس”.وأشار البيان الأممي إلى اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه وسوء الإدارة في 15 يوليو، في عدة مدن بإقليم خوزستان، وهتف المتظاهرون المحتجون : “أنا ظمآن، الماء من حقي”.ولفتت […]

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