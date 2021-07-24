الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح “كورونا”

2021/07/24 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأردن، اليوم السبت، أنه سيبدأ بتطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر ضد فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الأحد.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الصحة قولها […]

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