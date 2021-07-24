سياحة كردستان: قرابة ربع مليون مواطن دخلوا الإقليم خلال العيد

2021/07/24 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أكدت هيئة السياحة في إقليم كردستان ، اليوم السبت ، دخول قرابة الربع مليون مواطن إلى مدن الإقليم خلال فترة العيد قدموا من بقية محافظات العراق.وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستايي للوكالة الرسمية، إن “تقديراتنا تشير إلى أن قرابة الربع مليون مواطن دخلوا مدن الإقليم خلال العيد قادمين من بقية محافظات …

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