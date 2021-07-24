2021/07/24 | 19:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القاء القبض على 3 متهمين بإطلاق العيارات النارية خلال مشاجرة غربي بغداد.وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (جكوك)غربي بغداد، تم على الفور تشكيل فريق أمني من اللواء الخامس في الفرقة الثانية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متهمين بإطلاق العيارات النارية خلال مشاجرة غربي بغداد first appeared on النور نيوز.

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