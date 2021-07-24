بغداد تعلن توقيع الاتفاق.. كم تبلغ قيمة وقود العراق إلى لبنان؟

2021/07/24 | 19:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الحكومة، السبت، توقيع اتفاق بين العراق ولبنان لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على أنّ يكون السداد بالخدمات والسلع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، 24 تموز/يوليو، أنّ "مراسم التوقيع جَرت برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووقّع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما وقّع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، وفق البيان.

كما أشار، إلى أنّ مدير عام شركة تسويق النفط السيد علاء الياسري، وقّع على الاتفاق، مقابل مدير عام النفط اللبناني أورو فغالي عن الجانب اللبناني.

وكشف الخبير في المجال الاقتصادي نبيل المرسومي عن قيمة الوقود الثقيل الذي سيصدر إلى لبنان وفق الاتفاق.

وقال المرسومي في تدوينة، إنّ "سعر الطن الواحد من زيت الوقود الثقيل يبلغ 395 دولارًا، بحسب الأسعار التي باعت بها سومو زيت الوقود الثقيل (النفط الأسود) في شهر آيار/مايو 2021".

وأشار، إلى أنّ "سعر مليون طن يبلغ 395 مليون دولار، والتسديد سيكون بالسلع والخدمات اللبنانية".

وتعول لبنان على "الهبة العراقية" لضمان الاستقرار في إنتاج الطاقة لمدة 7 أشهر على الأقل.

وتتواصل أزمة شح المحروقات في لبنان، على الرغم من رفع سعر المحروقات بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في ظل أزمة معيشية حادة.

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