2021/07/24 | 19:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد باشرت هندسة المرور في بلدية الموصل بنصب العلامات الإرشادية في احد الشوارع الرئيسة بالمحافظة.وقالت بلدية الموصل إنه “تم نصب العلامات الإرشادية في الشارع الرئيس الممتد من تقاطع المثنى المجسر الى تقاطع البيع المباشر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



المباشرة بتنصيب العلامات الإرشادية باحد الشوارع الرئيسية في الموصل first appeared on النور نيوز.

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