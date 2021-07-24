2021/07/24 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة العدل، اليوم السبت ، سحب الكاميرات الحرارية الخارجية من الطوق الخارجي لسجن الناصرية المركزي (سجن الحوت).وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل توضح حقيقة سحب الكاميرات الخارجية من محيط سجن الحوت المركز الخبري الوطني.

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