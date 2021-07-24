2021/07/24 | 19:15 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

السبت 24 يوليو 2021 | 07:13 مساءً | عدد القراءات : 6

مجلس الوزراء يتخذ إجراءات لصد اللسان الملحي بالبصرة

اتخذ مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته الاعتيادية، إجراءات عدة لصد اللسان الملحي في البصرة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن قواتنا الأمنية اعتقلت جميع منفذي تفجير مدينة الصدر، مضيفا ان اعتقال الشبكة الإرهابية تزامن مع لقاء رئيس الوزراء بعوائل ضحايا التفجير الإرهابي.

والى ذلك قال ناظم أن المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين، مبينا أن الحكومة تهيأت جدياً لتوزيع الأراضي على المواطنين.

وعن الجائحة دعا المتحدث الحكومي، العراقيين إلى الاقبال على التلقيح بعد الارتفاع الكبير بإصابات كورونا ووفياتها.

وبشأن الكهرباء، قال ان وكيل وزارة الكهرباء سيقدم خططاً إلى رئيس الوزراء لوضع حدّ لأزمة الطاقة، فيما كشف عن أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة النفط مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى، مبينا ان المشاريع الكبرى تتمثل بجمع وتكرير 600 مقمق وتطوير حقل أرطاوي النفطي.

وتابع ان شركة توتال ستنفذ مشروع حقن الماء العملاق ومحطة شمسية بطاقة 1000 ميكا واط.

الى ذلك قال ناظم، ان مجلس الوزراء قرر تخصيص أكثر من ملياري دينار لتوفير لقاحات مرض إنفلونزا الطيور

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