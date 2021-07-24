طرق لخفض ضغط الدم بدون دواء

2021/07/24 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترى ماريا بويارينوفا، طبيبة القلب من

المختبر العلمي لوبائيات الأمراض غير

المعدية لمعهد ألماسوف الروسي، أن

مشاكل ضغط الدم يمكن حلها بدون دواء.

وأشارت إلى أن أهم عامل يؤثر على ضغط

الدم هو الوزن الزائد،

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