مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاريع كبرى

2021/07/24 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الوزراء، السبت، على التعاقد

مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاريع كبرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير

الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمره الصحفي

الاسبوعي، إن "مجلس الوزراء وافق على

تعاقد وزارة النفط

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