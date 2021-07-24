العراق يعلن اعتقال جميع منفذي تفجير مدينة الصدر.. والكاظمي لعائلات الضحايا: سنقتص منهم

2021/07/24 | 19:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، السبت، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 قتيلا مع إصابة العشرات عشية عيد الأضحى.

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