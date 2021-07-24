2021/07/24 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن القاء القبض على إثنين من المشتركين بجريمة قتل (والد المحامي المخطوف علي جاسب) بعد القبض على القاتل الأول في وقت سابق.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى السومرية نيوز، أنه "نتيجة التحري وجمع المعلومات والمتابعة المستمرة ، تمكنت مفارز قسم شرطة البلدة من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين في قتل المجني عليه (أبو احمد الهليجي) بعد تقديم شكوى بحقهما من قبل المدعين بالحق الشخصي واتهامهما بضلوعهم بعملية القتل واشتراكهما مع القاتل الموقوف بتهمة القتل العمد منذ تنفيذه للجريمة في آذار من العام الحالي".

وأضافت، "حيث تم إلقاء القبض عليهما خلال قدومهما الى مدينة العمارة مستغلين مناسبة عيد الاضحى المبارك بعد ان كانا هاربين خارج المحافظة".وأشارت المديرية الى إحالتهما للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. الإطاحة بمشتركين اثنين في جريمة قتل 'والد علي جاسب') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. الإطاحة بمشتركين اثنين في جريمة قتل 'والد علي جاسب') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).