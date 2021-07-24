تنظيمات حمرين تزور عوائل خورماتو

2021/07/24 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من مركز تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني عددا من عوائل قضاء خورماتو.

وقال كريم شكر مسؤول المركز لـPUKmediaـ إن هدف زياراتنا الميدانية المستمرة لعوائل خورماتو تأتي من حرص الأتحاد الوطني الكوردستاني على أبناء هذه المدينة الذين عانوا خلال الفترة المنصرمة من تهميش والتباعد السكاني جراء الوضع الذي هدد ومازال يهدد أمن المنطقة برمته.

واضاف بان الأيام التي مرت على أهالي خورماتوو نعاهدهم أن لا تتكرر مرة أخرى بهمة الأتحاد الوطني الكوردستاني، صحيح هدفنا هو الأمان والأستقرار في المنطقة لكن لن نقف مكتوف الأيدي أمام سياسات الاقصاء والتهميش التي جعلت من مدينة خورماتو تكون بعيدة عن حضن كوردستان.

PUKmedia / عمر اواره

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