رابرين تبدأ تطبيق قرار قوباد طالباني

2021/07/24 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة رابرين بدءها تطبيق قرار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الخاص بالسيارات المضللة وغير المسجلة من يوم غد الاحد.

وقال النقيب علي عبدالله المتحدث باسم شرطة مرور رابرين في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان قرار قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع سير المركبات المضللة وغير المسجلة يبدأ تطبيقه في منطقة رابرين يوم غد الاحد.

وأضاف ان دوريات المرور ستبدأ من الغد وبالتعاون مع الجهات الامنية في المنطقة بوضع نقاط التفتيش في المدن والبلدات التابعة لادارة رابرين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق سائقي السيارات والدراجات النارية غير المسجلة وتلك التي يقوم اصحابها بتظليل زجاجها.

PUKmedia / محمد رسول / رانية

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