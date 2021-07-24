الخارجية الأميركية تقدم

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "متحف افتراضي ومساعدات مالية"..بيان من الخارجية الأميركية بشأن مخرجات الحوار الاستراتيجي مع العراق

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