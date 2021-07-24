2021/07/24 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 3 حاويات وإحباط محاولات للغش والتلاعب بالأوزان في منفذي أم قصر الشمالي والجنوبي.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكن منفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 حاويات وإحباط محاولات للغش في أم قصر الشمالي والجنوبي المركز الخبري الوطني.

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