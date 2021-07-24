الصناعة العراقية: خطة لزيادة إنتاج كميات الأُكسجين الطبي

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصناعة العراقية، اليوم السبت، عن خطط لتأهيل المعامل المتوقفة بهدف زيادة كميات الأوكسجين الطبي.وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن هناك خططا لزيادة الانتاج، خاصة بعد التوجيهات …

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