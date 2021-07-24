هيئة المنافذ الحدودية: دخول 10 صهاريج أوكسجين من الكويت عبر منفذ سفوان

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، دخول 10 صهاريج من مادة الأكسجين الطبي قادمة من دولة الكويت.

وذكرت الهيئة في بيان أنه تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فإنها تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية، مؤكدة دخول مادة الأوكسجين الطبي السائل بواقع عشرة صهاريج بوزن مئتي طن قادمة من دولة الكويت.

وأكد البيان أن ذلك جاء بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي.

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