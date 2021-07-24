الكاظمي يمهل أمين بغداد 14 يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في أحياء العاصمة

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

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أمهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمين بغداد أربعة عشر يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في أحياء العاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، أن الأخير أمهل أمين بغداد أربعة عشر يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في أحياء العاصمة.

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