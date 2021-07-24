نيويورك تايمز نقلا عن الدفاع الأمريكية: سيعاد تصنيف أدوار قواتنا لتبقى هناك

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت تقارير عن مسؤولين في البنتاغون بان القوات الأميركية لن تنسحب من العراق، لكنها ستخضع لإعادة تصنيف أدوارها.

ورجحت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق وذلك مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن وأضافت التقرير أن الحكومة والعديد من المسؤولين العسكريين العراقيين يؤيدون إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد والبالغ عددهم الفين وخمسمئة جندي.

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