المنافذ تعلن دخول 10 صهاريج من مادة الأكسجين الطبي قادمة من دولة الكويت

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، دخول 10 صهاريج من مادة الأكسجين الطبي قادماً من دولة الكويت. وذكرت هيئة المنافذ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيأة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية، دخول مادة الأوكسجين الطبي …

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