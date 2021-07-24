الكاظمي يوجه بمعالجة النفايات في بغداد خلال 14 يوماً

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بمعالجة النفايات في العاصمة بغداد خلال 14 يوماً. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه (24 تموز 2021)، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يمهل امين بغداد 14 يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في احياء العاصمة”.

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