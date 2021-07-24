2021/07/24 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة حريقا اندلع في مخزن لبيع الجملة في قضاء شط العرب شرقي البصرة .وذكر مدير الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / سارعت فرق الاطفاء لإخماد حريق اندلع في مخزن لبيع المواد الغذائية في منطقة الجز الاربعة بقضاء شط العرب ،وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت انتشاره الى المحال التجارية الاخرى .ولم تسجل اية اصابات بشرية فقط اضرار مادية طفيفية بالمواد.واوضح ساري ان سبب الحريق هو تماس كهربائي في احد اجهزة التكيف في المخزن ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في مخزن لبيع المواد الغذائية بقضاء شط العرب شرقي البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق في مخزن لبيع المواد الغذائية بقضاء شط العرب شرقي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).