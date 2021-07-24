انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه داخل منزله شمال بابل

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/انتحر شاب في العشرينات من عمره مساء اليوم السبت بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في ناحية الاسكندريه بشمال الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن شابا في العشرينات من عمره انتحر مساء اليوم السبت بإطلاق النار على نفسه من سلاح يملكه والده مما أدى إلى وفاته في الحال.واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية وان تحقيقا فتح بالحادث".ولم يذكر المصدر الاسباب التي دفعت الشاب الى الانتحار./انتهى

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