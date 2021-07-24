الكاظمي يمهل أمين بغداد 14 يوماً لمعالجة مشكلة النفايات

2021/07/24 | 21:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أمهل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، امين بغداد 14 يوما لحل مشكلة النفايات في العاصمة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، ان ” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يمهل امين بغداد 14 يوما للقيام بمعالجة فورية لمشكلة النفايات في احياء العاصمة”.وتواجه بغداد، تحديات كبيرة على مستوى تقديم الخدمات والظروف الصالحة للعيش، ولا تزال أغلب البنى التحتية تعاني القدم وقد مضى عليها أكثر من أربعة عقود.

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