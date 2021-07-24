إسبانيا تفرض حجرا على الوافدين من 4 دول

2021/07/24 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، أنها ستفرض حجرا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا اعتبارا من 27 يوليو في إطار إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا.ويمكن أن […]

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