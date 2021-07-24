مختل عقلي يقتل والده ويصيب اخاه لهذا السبب

2021/07/24 | 21:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بان شابا مختلا عقليا اقدم على طعن اخيه ووالده في ناحية التون كوبري شمالي كركوك.

وذكر المصدر لـNRTعربية، (24 تموز 2021)، ان "شابا مختلا عقليا يدعى (ابرهيم) اقدم على طعن اخيه ووالده (التدريسي جميل خليل) عدة طعنات في اماكن متفرقة بناحية التون كوبري شمالي كركوك".

واضاف، ان "الاب فارق الحياة على الفور متأثرا باصابته البالغة، بينما الاخ تم نقله على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة الان".

واوضح المصدر، ان "سبب الحادث هو خلاف عائلي"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث والقت القبض على الجاني ليأخذ جزائه العادل".

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