ديالى.. خلاف على منشور ’فيس بوك’ ينتهي بإطلاق الرصاص ومقتل شاب

2021/07/24 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى - ناس

أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، السبت، بمقتل شاب على يد ابن عمه شمال شرقي المحافظة، بسبب خلاف على منشور فيس بوك.

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وقال المصدر لـ"ناس"، إن"شاباً قتل بخمس إطلاقات نارية على يد ابن عمه إثر خلاف بينهما نشب على منشور في فيسبوك، وذلك في ناحية الوجيهية شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أنه"تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى المقدادية العام وفتح تحقيق بالحادثة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجاني".

وشهدت مدينة المقدادية في وقت سابق من مساء اليوم مقتل رجل على يد زوجته بـ"طابوقة" إثر خلاف بينهما.

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