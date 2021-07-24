ضبط حاويات وإحباط محاولات للغش والتلاعب بالأوزان في أم قصر

2021/07/24 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط (٣) حاويات وإحباط محاولات للغش والتلاعب بالأوزان في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، “تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي محملة بأجهزة كهربائية وإلكترونية وعدد متنوعة, غير مذكورة في التصريحة الكمركية وفي منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تم ضبط حاويتين بداخلهما أجهزة كهربائية (سماعات ميموري) تم التلاعب بالوزن المصرح عنه ما سبب هدر بالمال العام”.

واضافت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين”.

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