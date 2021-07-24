2021/07/24 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تحركها لاحتواء أزمة توفير بيض الدجاج والسيطرة على اسعاره خلال يومين، كاشفة عن الاتفاق مع منتجيه في اقليم كردستان على شراء منتجاتهم وبيعها في باقي المحافظات.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تضع آلية للسيطرة على أسعار البيض المركز الخبري الوطني.

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