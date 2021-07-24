2021/07/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين تبعدون نزيهاً كالعكيلي – نوزاد حسن قبل اسابيع صدر حكم قضائي بحق رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي رحيم العكيلي تضمن سجنه سنة واحدة مع حجز امواله المنقولة وغير المنقولة.جاء هذا الحكم وفقا لاحكام المادة 226 من القانون رقم 111 لسنة 1969.وتبع ذلك اجراء بوقف راتبه التقاعدي,وهذا ما دفع الكثيرين للتعاطف معه,واطلاق حملة عبر وسائل […]

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